Shakira chega ao Brasil e é recebida por fãs; veja

A cantora colombiana Shakira chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7/2) para sua primeira apresentação da turnê "Las mujeres ya no lloran", disco vencedor do Grammy de Melhor Álbum Pop Latino.

Ela fará shows na terça (11/2), no Rio de Janeiro, e na quinta-feira (13/2), em São Paulo. O álbum, lançado em março do último ano, conta com músicas compostas após sua separação turbulenta com o ex-jogador Gerard Piqué.

"Na criação das músicas desse álbum, eu passei por um processo de alquimia. Uma alquimia para a transformação da dor em resiliência. Tudo isso eu tive que procurar dentro de mim para me reconstruir", contou Shakira ao Fantástico, quando o disco foi lançado.

A cantora promete ao público uma experiência única durante a turnê. Em janeiro, Shakira disse que estes serão os maiores shows de sua carreira, "com todas as músicas favoritas dos fãs".

"Escolhi o Brasil para começar minha turnê porque o público brasileiro é muito importante para mim. O Brasil abriu suas portas para minha música desde que eu tinha 18 anos, e não existe um público como o brasileiro", contou a cantora durante entrevista ao Domingão do Huck.

Shakira foi recebida por centenas de fãs ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e inclusive ganhou uma bandeira brasileira como presente. Ela anunciou a chegada no Instagram: "Já estou aqui, te amo Brasil", publicou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia