Trump reacende briga com Taylor Swift e zomba da cantora ter sido vaiada no Super Bowl

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, zombou de Taylor Swift em uma publicação na rede social Truth Social após alguns torcedores vaiarem a cantora durante o Super Bowl, na noite de domingo (9/2).

Taylor compareceu ao Super Bowl — a final da liga de futebol americano dos EUA — para apoiar o namorado, o jogador Travis Kelce, do Kansas City Chiefs. Em determinado momento do jogo, Taylor apareceu no telão do estádio e ouviu um coro de vaias por parte da torcida adversária, o Philadelphia Eagles. Sentada ao lado do rapper Ice Spice, Taylor respondeu às vaias olhando para a câmera e rindo.

Trump também compareceu ao estádio para assistir o jogo e foi aplaudido por torcedores. Depois do jogo, o republicano fez publicações contra Taylor Swift, por quem ele nutre uma antiga inimizade. "A única que teve uma noite mais difícil do que o Kansas City Chiefs foi Taylor Swift." O Chiefs, time do namorado de Taylor, perdeu o jogo da final.

O presidente dos EUA alegou que Taylor teria sido “vaiada para fora do estádio” – o que não aconteceu –, e sugeriu que a descontentação do público teria vindo dos próprios apoiadores. "MAGA é implacável!", alegou o republicano.

O termo MAGA se refere ao movimento ‘Make America Great Again’ (faça a América grande de novo, em tradução), um dos principais slogans utilizados na campanha de Trump desde o primeiro governo.

A tenista Serena Williams, que também estava presente no jogo, tuitou em apoio à cantora: “Eu te amo, Taylor Swift, não dê ouvidos a essas vaias!!”

Taylor vs. Trump

Em setembro de 2024, Taylor apoiou publicamente a ex-vice-presidente Kamala Harris na campanha presidencial contra Trump. Na época, a decisão da cantora de tornar o apoio público foi tomada após Trump compartilhar imagens falsas geradas por inteligência artificial nas quais Taylor e os fãs dela apoiavam a candidatura do republicano.

Em publicação no Instagram, feita logo após o debate presidencial entre Kamala e Trump, a cantora disse que as imagens "realmente evocaram medos em torno da IA e os perigos de espalhar desinformação" e a fizeram concluir que precisava ser transparente quanto eleitora.

"Estou votando em @kamalaharris porque ela luta pelos direitos e pelas causas que acredito precisar de um guerreiro para defendê-los. Acho que ela é uma líder talentosa e firme, e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos. Fiquei muito emocionado e impressionado com sua escolha de companheiro de chapa @timwalz, que há décadas defende os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o direito da mulher ao seu próprio corpo", escreveu a cantora. Confira a postagem:

Trump respondeu que Taylor "parece sempre apoiar um democrata e provavelmente pagará um preço por isso no mercado". Poucos dias depois, o presidente publicou explicitamente que odiava a cantora: “I HATE TAYLOR SWIFT!”









Na eleição anterior, em 2020, Taylor Swift abriu o voto e compartilhou com os fãs que apoiava a candidatura de Joe Biden, que acabou eleito presidente. O apoio dela foi visto como um dos mais importantes na corrida eleitoral daquele ano.