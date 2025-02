Nova colisão de aviões nos EUA mata pelo menos uma pessoa no Arizona

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A colisão de dois aviões executivos na pista do aeroporto de Scottsdale, no Arizona, matou pelo menos uma pessoa nesta segunda-feira (10), segundo a emissora americana ABC15.

"Um Learjet 35A saiu da pista após o pouso e colidiu com um jato executivo Gulfstream 200 na área de estacionamento do Aeroporto Municipal de Scottsdale, no Arizona, por volta das 14h45, horário local [18h45 no horário de Brasília] desta segunda-feira, 10 de fevereiro. Não sabemos quantas pessoas estavam a bordo. A FAA [agência federal de aviação] está temporariamente suspendendo voos para o aeroporto", disse o órgão em comunicado enviado à ABC15.

Em 13 dias, esse é o quarto grave incidente envolvendo aviões nos EUA. No último dia 29, um jato comercial da American Airlines colidiu com um helicóptero militar sobre o rio Potomac, numa região próxima ao Aeroporto Ronald Reagan, a 6 km do centro de Washington, capital do país; 67 pessoas morreram.

Antes da colisão, falhas no sistema de segurança da aviação ficaram evidentes de acordo com gravações de voo, um relatório interno preliminar da agência federal de aviação e entrevistas com controladores de tráfego aéreo.

O controle de helicópteros e aviões foi unificado naquele aeroporto, sobrecarregando um único controlador que trabalhava naquele horário (quando deveria haver dois). Com isso, o helicóptero desviou da rota aprovada e os pilotos do avião não o avistaram ao se aproximarem da pista. O controlador, lidando com duas funções, não evitou a proximidade das aeronaves, que explodiram após colisão.

Dois dias depois, um avião pequeno com seis mexicanos a bordo caiu perto de um shopping na Filadélfia, causando uma explosão e incêndio. Todos morreram. Além das vítimas a bordo, uma pessoa foi morta pelo impacto dos destroços. A aeronave transportava uma menina que havia recebido tratamento médico nos EUA, sua mãe, membros da tripulação e a equipe médica, de acordo com o hospital infantil onde a criança foi atendida.

Na quinta-feira (6), um avião ficou desaparecido durante horas no Alasca, em uma área remota que dificultava o trabalho da Guarda Costeira e dos socorristas. Na noite de sexta-feira (7), a aeronave foi encontrada. Todas as dez pessoas a bordo morreram. A causa exata do acidente com o Cessna 208B Grand Caravan ainda não foi determinada, mas a principal suspeita inclui as condições climáticas adversas.