Protagonismo feminino no cinema cresce em 2024, aponta estudo

Dos cem filmes com maior bilheteria nos Estados Unidos em 2024, 42% tiveram protagonistas femininas, a mesma porcentagem dos protagonizados por homens. Em 2023, em comparação, somente 28% dos filmes tinham mulheres como personagens principais.

"Dois mil e vinte e quatro ofereceu uma das seleções mais ricas de filmes com protagonistas femininas em tempos recentes", afirma Martha Lauzen, autora do relatório e fundadora do Centro de Estudos de Mulheres na Televisão e Cinema da Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos.

"Essas mulheres fictícias protestaram contra relacionamentos pessoais insatisfatórios e ambientes de trabalho discriminatórios. Filmes como 'A Substância' reagiram fortemente contra uma cultura que considera as mulheres descartáveis", conclui Lauzen.

Apesar disso, a pesquisa aponta etarismo na indústria de Hollywood. A porcentagem de personagens femininas com 30 anos cai de 35% a 16%. Já com os homens, o número sobre de 25% a 31%.

O estudo também analisou porcentagens de falas de mais de duas mil personagens. Em 72% dos filmes de 2024, há mais personagens masculinas falantes do que feminino.

Das protagonistas mulheres de 2024, 67,3% eram brancas, enquanto 17,4% eram negras e 4,3% latinas. A pesquisa também observou a persistência de estereótipos de gênero – 63% dos principais personagens retratados como líderes eram homens, enquanto 37% eram mulheres.

