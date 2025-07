Vídeo: policiais são apedrejados ao cumprirem mandado na casa de Oruam

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) se envolveram em uma confusão, na madrugada desta terça-feira (22), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um menor de idade que estaria na casa do MC Oruam, no Joá, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Sob o comando do delegado Moyses Santana, os agentes buscavam localizar um adolescente apontado como segurança do traficante Edgard Alves de Andrade, o Doca, um dos chefes do Comando Vermelho. O alvo do mandado também é procurado por roubo de carros.

Na tentativa de colocar o menor na viatura, os policiais foram agredidos a pedradas pelo grupo que estava no local. O adolescente e Oruam fugiram do cerco dos agentes. Momentos antes, o rapper gravou um vídeo xingando o delegado da Polícia Civil.

“Delegado da Civil, aí Moisés, filho da put*. Tu é covarde, filho da put*. Me deixa”, Oruam grita enquanto desfere alguns socos contra a viatura.

Na ação, a polícia prendeu Pablo Ricardo Silva, acusado de ofender e jogar pedras nos policiais.

Fernanda Valença, esposa do cantor, que também estava na casa, compartilhou no perfil dela no Instagram o momento em que os agentes revistaram o grupo, e escreveu na legenda: “Eles estão querendo prender o Oruam.”