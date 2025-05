BH pode instituir dia dedicado ao heavy metal

Belo Horizonte pode se tornar em breve, oficialmente, o "berço do heavy metal brasileiro". A proposta está em tramitação na Câmara Municipal com o Projeto de Lei 144/2025, de autoria da vereadora Dra. Michelly Siqueira (PRD), que visa instituir o Dia do Heavy Metal no calendário da cidade, a ser celebrado anualmente em 1º de novembro.

A iniciativa, segundo a vereadora, nasceu do desejo de valorizar uma das manifestações culturais mais marcantes da capital mineira. "Esse projeto foi criado para reconhecer a importância cultural e artística desse movimento para nossa cidade. Belo Horizonte é conhecida mundialmente como o berço do heavy metal brasileiro", afirma.

Forjado no underground: a história que antecede o reconhecimento

Muito antes do reconhecimento institucional, a cena heavy metal já vibrava intensamente em becos, garagens e palcos alternativos de Belo Horizonte. Nos anos 1980, a cidade foi terreno fértil para o surgimento de bandas que moldariam não só o cenário nacional, como também o internacional, como Sepultura, Sarcófago, Overdose, Holocausto, Mutilator, Chakal, Sextrash e Witchhammer.

O lançamento do álbum "I.N.R.I." (1987), do Sarcófago, e a guinada sonora do Sepultura com "Schizophrenia" (1987) foram alguns dos marcos que consolidaram Belo Horizonte como uma referência global no death e black metal. Essa explosão criativa e agressiva deu voz a uma juventude marginalizada e construiu uma estética própria que permanece viva até hoje.

Muito antes do reconhecimento institucional, a cena heavy metal já vibrava intensamente nos becos, garagens e palcos alternativos de Belo Horizonte Reprodução/Redes Sociais

Reconhecimento além dos palcos

O projeto não pretende homenagear apenas as bandas. A proposta é ampla: contempla também produtores, casas de show, selos independentes, fãs e todos que, de alguma forma, mantêm o ecossistema do metal pulsando na cidade. "As pessoas se encontram no metal como uma forma legítima de expressão. Esse reconhecimento visa incluir todos os grupos que valorizam esse ritmo", explica a vereadora.

A data escolhida, 1º de novembro, não possui justificativa oficial clara. Porém, a parlamentar menciona que "já existem celebrações nessa data relacionadas ao heavy metal", o que motivou a escolha. A ideia é que o dia possa fomentar uma mobilização cultural, tanto espontânea quanto institucional, promovendo shows, oficinas, exposições, debates e homenagens pela cidade.

Embora o projeto tenha sido bem recebido, ele também gerou discussões. Fãs e especialistas apontaram a ausência de nomes históricos na justificativa oficial, como Drowned, Pathologic Noise e Sagrado Inferno, bandas essenciais para a construção do cenário underground mineiro. Além disso, há quem questione a afirmação de BH como "berço" do metal no Brasil, já que o Stress, banda de Belém do Pará, é considerada a primeira do gênero no país, com registros desde os anos 1970.

Apesar disso, é inegável o impacto de Belo Horizonte no desenvolvimento do metal. "As bandas surgiram aqui não só marcando o cenário nacional, mas o mundo todo", reforça a vereadora.

Próximos passos e marcos visuais

O projeto está atualmente em fase de apreciação pela Comissão da Câmara. Se aprovado, o Dia do Heavy Metal será mais do que uma celebração anual - será uma ferramenta de valorização da cultura local. Siqueira também planeja indicar à prefeitura alguns locais históricos da cidade para a criação de marcos visuais dedicados ao heavy metal. A ideia é que, já no próximo ano, os fãs possam visitar esses espaços, tirar fotos e se identificar com a cultura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A data será um marco não só comemorativo, mas de mobilização cultural, com apoio de instituições públicas e privadas, ano após ano", afirma.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata