Um ônibus de um consórcio de saúde de Carangola, cidade da Zona da Mata mineira, capotou nesta sexta-feira (9/2) na MG-265, na altura do município, deixando 16 pessoas levemente feridas e outras duas com lesões mais graves, informou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).



Conforme as autoridades policiais, o coletivo trafegava de Pedra Bonita para Carangola, quando o acidente aconteceu, por volta das 8h50, no KM 5 da rodovia.

Uma das passageiras feridas é uma adolescente de 15 anos, grávida de 29 semanas, e uma mulher, que não teve a idade divulgada. Ambas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



O motorista, de 37 anos, disse à polícia que saiu da pista e capotou depois de perder o controle da direção ao passar por um trecho sujo de óleo diesel. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por exercício ilegal da profissão.

Leia também: Criança é atropelada e sofre traumatismo craniano, e motorista foge do local



De acordo com a PMRv, ele não tinha “curso especial de transporte de coletivo e de condução de veículo de emergência”. O tacógrafo, dispositivo que monitora o tempo de uso do veículo, estava vencido.



O ônibus foi retirado da via por um serviço de guincho particular, e a Defesa Civil jogou serragem na pista para evitar novos sinistros.



As vítimas foram conduzidas à Casa de Caridade de Carangola. A reportagem entrou em contato com a unidade hospitalar para obter mais informações sobre as vítimas e o estado de saúde delas, mas as ligações não foram atendidas.



O Estado de Minas também procurou o Consórcio CIS Verde, responsável pelo transporte, e aguarda retorno.