Uma criança foi atropelada por um carro no Bairro Jardim São Carlos, em Alfenas, no Sul de Minas Gerais. Ela atravessava a Avenida Benjamin Constant quando foi surpreendida pelo veículo. O motorista fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros, e, ao chegar no local, os militares encontraram a vítima deitada na via, com diversos ferimentos, que incluíam um corte profundo na testa, sangramento e sinais de traumatismo craniano.

“Os militares realizaram todos os curativos necessários no local e, imediatamente, encaminharam a vítima ao hospital para receber os cuidados médicos adequados”, informou a corporação.

A Polícia Militar foi acionada, e, até a publicação desta matéria, o motorista ainda não havia sido encontrado.