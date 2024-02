Entre 10 e 14 de fevereiro, acontece o Carnaval 2024. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estabeleceu ponto facultativo neste período para servidores dos órgãos e das entidades do Poder Executivo. Os dias compreendem o carnaval e a Quarta-feira de Cinzas.

O decreto divulgado nesta sexta-feira (9/2), no Diário Oficial do Município (DOM), listou as datas que terão ponto facultativo ao longo do ano.

Serviços essenciais

Órgãos com serviços considerados essenciais vão funcionar normalmente. Guarda Municipal, Centro Integrado de Operações (COP-BH) e Defesa Civil estão entre os serviços com funcionamento normal todos os dias, 24 horas.



Também funcionam Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), a Central de Internação (CINT), o SAMU, o Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs.

O transporte coletivo vai operar durante os dias de carnaval, porém com quadro especial de horários. Os passageiros podem consultar os horários de cada linha no portal da prefeitura.

Em relação aos serviços de limpeza, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informa que todos os serviços de limpeza urbana funcionarão durante o carnaval, exceto a coleta seletiva porta-a-porta, que será interrompida de 10 a 14 de fevereiro.

Além disso, cemitérios públicos municipais, como Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro, estarão abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos. Para agendamentos, o plantão administrativo será das 7h às 18h.

Direitos de cidadania

Órgãos do município que têm como principal função zelar pela garantia e pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes também funcionam 24 horas por dia, de 10 a 14 de fevereiro.

O Conselho Tutelar, localizado na Rua Rio de Janeiro, 1187, no Centro, fará um plantão centralizado para zelar pelo cumprimento dos direitos dos mais jovens.

Atendimentos voltados ao Passe Estudantil e Posto Médico Avançado funcionarão no Centro de Referência das Juventudes, na Rua Guaicurus,50, no Centro.

Lazer

Durante a folia, parques municipais ficarão abertos com horários de funcionamento diferenciados. Para programar uma visita, confira o horário de funcionamento de todas as unidades da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.



Centros de Atendimento ao Turista



Os Centros de Atendimento ao Turista (CAT’s) são importantes pontos de apoio aos turistas e têm papel fundamental na promoção da cidade por meio de uma boa recepção, informação e acolhimento.



O CAT Sede, na Rua Espírito Santo, 527, no Centro, funcionará entre os dias 10 e 14/02, das 8h às 17h. Já o CAT Veveco fica fechado durante os cinco dias.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata