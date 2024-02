A devoção e alegria dos catopês, marujos e caboclinhos, protagonistas das Festas de Agosto de Montes Claros, no Norte de Minas, serão mostradas na Marquês de Sapucaí na noite desta sexta-feira (9/2) para sábado (10/2). A tradição folclórica do Norte de Minas, existente há mais de 180 anos, será abordada pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, agremiação do grupo de acesso (Série Ouro) do carnaval carioca, cujo tema do enredo é “Catopês: um céu de fitas”.

Com 1,9 mil integrantes, a Acadêmicos de Niterói será a sétima escola de samba a passar pela Marquês de Sapucaí no primeiro dia desfile da Série Ouro, que terá transmissão pela Band. Neste ano, os desfiles do grupo de acesso contarão com seis escolas que já passaram pelo Grupo Especial: Estácio de Sá, Império da Tijuca, Unidos da Ponte, União da Ilha, São Clemente e Império Serrano.

Ouvido pelo Estado de Minas na tarde desta sexta-feira, hora antes do desfile, no Rio de Janeiro, o presidente da Associação dos Grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros, João Pimenta dos Santos Junior, o mestre Zanza Junior, disse que viajaram para a capital fluminense para participar no desfile na Marquês de Sapucaí mais de 200 pessoas vinculadas às Festas de Agosto, entre os mestres e dançantes.

Para viabilizar a viagem deles, foram arrecadados recursos por meio de campanha junto à comunidade de Montes Claros e eventos. Um deles foi um leilão de pinturas doadas por artistas plásticos da cidade e seus familiares.

Zanza Júnior disse que a Acadêmicos de Niterói preparou como principal destaque do seu desfile um carro alegórico com uma homenagem ao seu pai, Joao Pimenta dos Santos, o Mestre Zanza, falecido em 2021, que, durante mais de cinco décadas, comandou os grupos de catopês marujos e caboclinhos de Montes Claros. O carro alegórico conta com uma representação de Mestre Zanza, com 17 metros de altura. “Chegou o grande dia do desfile na Sapucaí. O nosso espírito é muita alegria. Estou muito feliz em poder honrar a memória do meu pai, o saudoso Mestre Zanza, na Marquês de Sapucaí, junto com meus 'irmãos de farda', os catopês, marujos e caboclinhos”, declarou Zanza Júnior.

“A ansiedade é demais. Mas estamos muito emocionados com esta linda homenagem que recebemos com a presença dos catopês na Marquês de Sapucaí. Participar do desfile na Marquês é uma alegria que não dá para mensurar o seu tamanho”, completou o líder da centenária festa folclórica do Norte de Minas.

“Que São Benedito e Nossa Senhora do Rosário nos guie. Que todo legado de Mestre Zanza ilumine a nossa passagem na Marquês de Sapucaí”, assegurou o presidente da Acadêmicos de Niterói, Hugo Junior.

”Hoje é dia de colorir o céu da Marquês de Sapucaí com fitas. Vamos colorir a Marquês de Sapucaí através de um dos maiores legados de nossa rica cultura popular: a festa de Catopês, de Montes Claros”, anunciou a escola de samba, por meio de suas redes sociais.

Confira a letra completa do samba-enredo "Catopês: Um Céu de Fitas"

Sagrado tambor de fé (Ô! De fé)

E de enfrentar maré!

Brada seu vissungo

Africano chão fecundo

Que o escravo ganhou mundo

Pra louvar seus ancestrais

Trouxe de Angola

Resistência quilombola

E rompeu a dor da argola

Pelas bandas das Gerais

Bota preto Benedito no altar

Que não tem mais capiongo não

Reina o Congo sem calvário

Para a virgem do Rosário

Fiz a minha oração

Céu de fita! Chão de terno

No estandarte brilha eterno

A divina santidade

Vela acesa dor curada

Tem caboclo e marujada

Pelas cores da saudade

Toca o sino da igrejinha e a cidade se agita Dançam corpos feito pipas pra Nobreza coroar

Se o cortejo emudece, em silêncio

Mestre Zanza pra provar que a Intolerância

Não merece o meu cantar

Arreda minha gente!

Arreda do caminho

Que lá vem Nossa Senhora

Vem trazendo seus anjinhos

Tem desfile em romaria a negrura enfeitada

Santo Rei do meu legado

Vem fazer sua congada

Niterói em louvação

Faz a manifestação

Ganha a rua o som do preto

Vem trazer a batucada

Sou das Minas peregrino

O milagre a se mover

Oiá lá oia eu tô

No cortejo do Catopê