Além do flashmob na rodoviária, haverá outro na área de embarque do Aeroporto Internacional de Confins, às 16h

Um flashmob foi feito na manhã desta sexta-feira (9/2) pela Cia de Dança Palácio das Artes (CDPA) no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. O objetivo era receber os turistas que chegam à capital mineira para o carnaval com uma apresentação de dança preparada para a folia.

Para dar as boas-vindas aos visitantes, os 17 bailarinos da CDPA realizaram intervenções ao som do samba-enredo "A saga da cultura nos 50 anos de história dessa casa que é do povo, sempre regada de memórias", criado em 2021 pela Escola de Samba Canto da Alvorada em homenagem aos 50 anos da Fundação Clóvis Salgado (FCS). Confira o vídeo a seguir:

A diretora da Cia de Dança Palácio das Artes, Sônia Pedroso, enfatiza a importância dessas apresentações para celebrar a cultura e a tradição do Carnaval mineiro: "Estamos aqui para recepcionar os visitantes ao nosso estado de Minas Gerais, o estado mais acolhedor do Brasil."

Além do flashmob na rodoviária, haverá outro na área de embarque do Aeroporto Internacional de Confins, às 16h. As apresentações fazem parte da Abertura do Carnaval da Liberdade.