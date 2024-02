O Carnaval de Belo Horizonte já está agitando as ruas da capital. Nesta sexta, os cortejos começam às 15h30, com o Bloco Álibe, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro.

Os principais cortejos serão do WS Elétrico, que toca axé, pagode e funk e tem início às 18h30 na Rua Sergipe, na Savassi, e o Baião de Rua, focado na cultura do forró, às 22h na Avenida Assis Chateaubriand, no Bairro Floresta. Confira a programação carnavalesca completa para esta sexta-feira (9/2), com informações sobre os blocos:

Praça Cristo Redentor, 122, MilionáriosO bloco surgiu em 2022 e traz ritmos variados como axé, forró, marchinhas, sertanejo, rock e samba, com as músicas mais tocadas dos anos 60 a 2024. O objetivo do bloco é reunir no mesmo ambiente toda a diversidade, independente da idade, sexo ou religião.

17h - Os Meninos da Meia-Noite

Praça Santa Rita, 131, Esplanada

Trata-se de um bloco e um grupo de samba que engloba todas as modalidades do estilo, como Samba de Raiz, samba de roda, samba de terreiro, samba enredo… No repertório, há canções tradicionais, de domínio público e autorais.

17h - Passa Lá No RH

Rua Tomé de Souza, 845, Savassi

O bloco é da empresa Sólides e surgiu em 2023 para homenagear os profissionais de RH de todo país.

17h - Bloco Intervalo

Rua David Campista, 42, Floresta

O Intervalo é um bloco de professores do setor privado mineiro, com marchinhas tradicionais, mescladas com gritos de luta e estandartes de valorização da profissão docente e respeito aos seus direitos.

17h - Sexta, Ninguém Sabe?

Rua Alvarenga Peixoto, 1080, Santo Agostinho

O bloco surgiu em 2014 e fez seu primeiro desfile no Carnaval de 2015. O repertório do bloco é focado em samba-enredo de todos os tempos e clássicos do rock acompanhados da bateria, hoje com 100 ritmistas.

17h - Viaduto Trance

Rua da Bahia, 55, Centro

O Viaduto Trance é um movimento cultural gratuito e aberto ao público. Nele, há a cultura do trance e eletrônico, além de intervenções artísticas.

18h - Bloco da Sol

Rua Vinte e Cinco de Agosto, 270, Aparecida

O Bloco da Sol surgiu em 2021 a partir do trabalho desenvolvido pela cantora, compositora e percussionista Solange Caetano. O projeto busca valorizar composições da velha guarda do samba de Belo Horizonte e estilos variados da música brasileira, como axé, funk, samba enredo, marchinha, ijexá, samba e samba duro.

18h30 - WS Elétrico

Rua Sergipe, 811, Savassi

Celebrando os 10 anos de banda em 2024, o WS Elétrico desce a Avenida Brasil pela 6ª vez, com axé, pagode, funk e mais.

19h - Afro-Periférico Orisamba

Rua Fagundes Varela, 99, Senhor dos Passos

O bloco é um tributo à beleza das cores, à alegria das batidas dos tambores e à narração contínua da história e cultura afro-brasileira em Belo Horizonte. O foco é a preservação e ensino dos toques e cânticos da diáspora negra, além de reflexões sobre a importância do lugar político do povo negro periférico.

19h - Diabas de Luneta

Rua Mato Grosso, 307, Barro Preto

O bloco caricato Diabas de Luneta faz uma referência ao primeiro bloco de rua em desfile na Afonso Pena em 1922 'Diabos de Luneta', em prol do resgate de um carnaval alegórico.

19h - Dubai das Indústrias

Rua Juiz Lyzeu Jardim, 177, Bairro das Indústrias I

O Bloco Dubai das Indústrias foi criado por um grupo de amigos em 2017.

19h - Roda de Timbau

Avenida Álvares Cabral, 374, Lourdes

O bloco nasceu em 2014 e desfilou pela 1ª vez em 2016. Há uma bateria de 90 ritmistas. No repertório, o axé music e o carimbó se mesclam a ritmos latinos.

20h - Espeto na Veia, Os Camisas Velha

Rua Rio Grande do Sul, 1229, Santo Agostinho

O bloco conta com um grupo de aproximadamente 20 integrantes no trio elétrico.

22h - Baião de Rua

Avenida Assis Chateaubriand, 457, Floresta

O bloco surgiu em 2016, com o intuito de disseminar a cultura do forró, usando o baião como abre alas e trazendo consigo um leque variado de ritmos como xote, arrasta-pé, xaxado, coco e afoxé.

22h - Bloco Fúnebre

Praça da Bandeira, 122, Mangabeiras

O bloco surgiu em 2013, conta atualmente com uma bateria de 180 instrumentistas e uma banda de 6 músicos. No repertório, há músicas desde o inicio do século até os dias atuais. O objetivo é o resgate de canções que fizeram parte da identidade cultural brasileira.

23h - Tira O Queijo

Rua Aarão Reis, 422, Centro

O bloco foi criado em 2013, por iniciativa da percussionista Daniela Ramos. O Tira o Queijo tem como objetivo central promover o diálogo musical entre batuqueiros de diversas Nações de Maracatu, grupos percussivos de BH, Afoxés e demais expressões artísticas.



Mapa dos blocos de BH



Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do Carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.