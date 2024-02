Caminhão tombou na BR-262, em São Domingos do Prata, Região Central de Minas

Um acidente com caminhão complica o trânsito para o motorista que segue sentido litoral do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (9/2).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão carregado com porcos tombou na altura do km 185 da BR-262, em São Domingos do Prata, Região Central de Minas.

A pista sentido ES está fechada. O trânsito segue com lentidão em sistema pare e siga. Há pelo menos 1 km de engarrafamento nos dois sentidos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Equipes da PRF estão no local.