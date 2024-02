A segurança em todas as estações será reforçada, com monitoramento da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Com o feriado prolongado do Carnaval, o funcionamento das estações do MOVE sofreu algumas alterações. As estações do MOVE e BHBUS (Diamante, Barreiro, Venda Nova, Vilarinho e Pampulha) permanecerão em operação regular, funcionando 24 horas por dia.

Já as estações do MOVE localizadas nas avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro I e Vilarinho funcionarão 24 horas, começando às 0h de sábado (10) e encerrando 1h de quinta-feira (15).

No sábado (10), as estações Rio de Janeiro e São Paulo estarão fechadas das 4h às 11h59 devido aos desfiles de blocos na região da Avenida do Contorno (Praça Rui Barbosa). Durante esse período, os passageiros serão atendidos nas estações Tamoios e Carijós. As estações mencionadas serão reabertas a partir das 12h do sábado (10). Tamoios e Carijós operam regularmente todos os dias.

As demais estações de transferência nos corredores de transporte e as estações de integração funcionarão normalmente, operando 24 horas por dia. A segurança em todas as estações será reforçada, com monitoramento da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Confira as informações detalhadas para cada estação:

Estação Rio de Janeiro (Av. Santos Dumont)

Sábado (10/2): Fechada das 4h da manhã ao meio-dia. Atendimento nas estações Tamoios e Carijós

Domingo (11/2): Aberta 24 horas

Segunda-feira (12/2): Aberta 24 horas

Terça-feira (13/2): Aberta 24 horas



Estação São Paulo (Av. Santos Dumont)

Sábado (10/2): Fechada das 4h da manhã ao meio-dia. Atendimento nas estações Tamoios e Carijós

Domingo (11/2): Fechada da 0h às 4h da manhã. Atendimento na Estação Rio de Janeiro

Segunda-feira (12/2): Fechada da 0h às 4h da manhã. Atendimento na Estação Rio de Janeiro

Terça-feira (13/2): Fechada da 0h às 4h da manhã. Atendimento na Estação Rio de Janeiro

Estação Tamoios (Av. Paraná)

Sábado (10/2): Fechada da 0h às 4h da manhã. Atendimento na Estação Carijós

Domingo (11/2): Fechada da 0h às 4h da manhã. Atendimento na Estação Carijós

Segunda-feira (12/2): Fechada da 0h às 4h da manhã. Atendimento na Estação Carijós

Terça-feira (13/2): Fechada da 0h às 4h da manhã. Atendimento na Estação Carijós

Estação Carijós (Av. Paraná)

Sábado (10/2): Aberta 24 horas

Domingo (11/2): Aberta 24 horas

Segunda-feira (12/2): Aberta 24 horas

Terça-feira (13/2): Aberta 24 horas

Estações de transferência Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro I e Vilarinho

Sábado (10/2): Abertas 24 horas

Domingo (11/2): Abertas 24 horas

Segunda-feira (12/2): Abertas 24 horas

Terça-feira (13/2): Abertas 24 horas