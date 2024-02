O carnaval começa bem cedo, neste sábado (9/2). A partir das 5h, os foliões se concentram na Avenida do Contorno, entre as ruas Curitiba e São Paulo, para acompanhar o cortejo do bloco Então, Brilha!, que vai seguir pela Avenida dos Andradas, em direção à Praça Rui Barbosa. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), enquanto os foliões chegam à concentração, a BHTRANS conclui uma série de intervenções na Região do Complexo da Lagoinha, do Terminal Rodoviário e da Avenida Oiapoque, para garantir a segurança das pessoas e do trânsito nas proximidades do desfile.





Os acessos para o viaduto Leste (Complexo da Lagoinha) serão fechados na saída do túnel da Avenida Cristiano Machado, na Avenida Antônio Carlos e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, assim como o acesso da Avenida Antônio Carlos ao viaduto Nansen Araújo/Avenida Oiapoque.

A Avenida do Contorno, entre as Ruas Paulo de Frontin e Tupinambás, no sentido Rodoviária/Área Hospitalar, e entre a Rua dos Carijós e o Viaduto da Floresta (Contorno com Andradas), no sentido Área Hospitalar/Rodoviária, também estarão fechadas, assim como as vias que fazem cruzamento com Avenida do Contorno - Ruas 21 de Abril, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e da Bahia.





O encerramento do bloco está previsto para as 11h, com dispersão às 12h. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTRANS, Polícia Militar e Guarda Municipal) vão atuar para a segurança e orientar moradores e foliões para garantir a mobilidade de todos. É importante respeitar a sinalização implantada e as orientações dos agentes de trânsito.



Com o uso de aplicativos de mobilidade, como o Waze e o Google Maps, o motorista poderá acompanhar os trechos interditados e reservados para desfile dos blocos, sugerindo assim ajustes no itinerário. Confira a programação das interdições no Waze Event para todos os dias de carnaval na capital.

Confira os desvios