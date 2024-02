Um pequeno município do Vale do Aço, em Minas Gerais, chamado Pingo-d'Água, tem cerca de 5 mil habitantes e foi selecionado para receber a vacina contra a dengue, ao chegar a vez de Minas Gerais. O motivo: a sua localização. Ele está inserido na microrregião de saúde de Coronel Fabriciano/Timóteo, que registrou surto da doença no ano passado e no início de 2024.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), entre os critérios para escolher as cidades, estão a predominância do sorotipo DENV-2 e maior número de casos no monitoramento entre a 27ª semana epidemiológica de 2023 e a 2ª semana epidemiológica de 2024.

Ambos os parâmetros são preenchidos pela região de saúde de Coronel Fabriciano, que tem oito cidades: Antônio Dias, Coronel Fabriciano, Timóteo, Córrego Novo, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria e Pingo-d'Água.

Surto de dengue

Somados, os oito municípios têm 217.646 habitantes, segundo o censo IBGE 2022, e todos registram uma taxa de incidência de dengue entre média e muito alta. Essa taxa é determinada pelo número de casos prováveis em cada cidade em relação à sua população. Em Minas Gerais, a SES adotou uma classificação para a incidência que varia de silenciosa a muito alta.

Veja a taxa de incidência de cada município da microrregião de saúde de Coronel Fabriciano/Timóteo:

Antônio Dias: 3.449,40- Muito alta

Coronel Fabriciano: 593,87- Muito alta

Córrego Novo: 104,35- Média

Dionísio: 7.244,05- Muito alta

Jaguaraçu: 517,46- Muito alta

Marliéria: 827,53- Muito alta

Pingo d'Água: 892,48- Muito alta

Timóteo: 136,06- Média

Só em 2023, a partir de meados do ano, foram registrados 6.035 casos prováveis, sendo 5.116 confirmados por exames laboratoriais. O registro foi maior que na microrregião de saúde de Belo Horizonte, a cidade mais populosa do estado. Na capital, no mesmo período, foram 5.098 prováveis e 2.160 confirmados.

Vacinação

Minas ficou de fora da remessa inicial da vacina, enviada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (9/2). Além das cidades da região de Coronel Fabriciano, o estado tem outros 14 municípios incluídos na lista para receber os imunizantes.

Em nota, a pasta afirma que há 712 mil doses neste primeiro envio, o que atende 60% dos 521 municípios selecionados. “A previsão é que todos recebam doses para a vacinação da faixa etária de 10 a 11 anos até a primeira quinzena de março”, afirmam.