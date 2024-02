Minas Gerais deve receber as doses de vacina contra a dengue até a primeira quinzena de março. Embora tenha ficado de fora da primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde (MS) nesta sexta-feira (9/2), a pasta informou que os estados que ainda não foram contemplados, receberão as doses no próximo mês.

Em nota, o MS afirma que há 712 mil doses neste primeiro envio, o que atende 60% dos 521 municípios selecionados. “A previsão é que todos recebam doses para a vacinação da faixa etária de 10 a 11 anos até a primeira quinzena de março”, afirmam.

Minas Gerais ficou de fora da remessa inicial, apesar de ter 22 cidades incluídas na lista para receber os imunizantes. O primeiro lote da Qdenga, enviado pela farmacêutica Takeda, vai atender 315 municípios em Goiás, na Bahia, no Acre, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Mato Grosso do Sul, no Amazonas, em São Paulo, no Maranhão e no Distrito Federal.