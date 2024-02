Um homem de 38 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (9/2), em Taiobeiras, no Norte do Minas, por tentativa de homicídio. A vítima do crime, ocorrido no último dia 6, é uma idosa de 69 anos, vizinha do investigado.

Segundo a polícia, naquele dia, por volta das 18h30, usando um pedaço de pau, agrediu a vítima diversas vezes, no corpo e na cabeça. A mulher sangrava muito. As agressões só não prosseguiram, graças a interferência de vizinhos.

A delegada Mayra Coutinho instaurou inquérito e representou pela prisão preventiva do suspeito. “Ele possui cerca de 22 registros de ocorrências por crimes de ameaça, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, inclusive, já foi preso em flagrante duas vezes anteriormente.”

Ainda segundo a delegada, o suspeito é conhecido na vizinhança por se envolver em brigas e confusões, sempre, depois de ingerir bebidas alcoólicas e fazer uso de drogas.

No momento da prisão, os policiais civis apreenderam com o investigado dois facões que, segundo testemunhas, eram usados para intimidar a vizinhança. O homem foi levado ao sistema prisional.