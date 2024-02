Um idoso de 80 anos matou a esposa, na tarde desta quarta-feira (31/1), com marteladas no rosto e na cabeça. O crime ocorreu no Setor 11, em Águas Lindas de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), o homem confessou o crime de feminicídio aos policiais militares que atenderam a ocorrência.



De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), os agentes chegaram ao local do crime após receberem uma ligação anônima que denunciou o crime de feminicídio ocorrido na região. No endereço informado, os militares encontraram o idoso, identificado como Francisco.

Aos policiais, o autor do crime relatou que discutiu com a companheira de 68 anos, identificada como Hilda. Em um momento de raiva, ele confessou que a teria agredido com um martelo. Ao entrarem na residência, do casal, os militares encontraram a vítima caída no sofá, apresentando várias lesões na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente pelos policiais. No local, o médico do Samu constatou o óbito da vítima. O idoso foi preso pelos policiais militares e levado para a delegacia da região.