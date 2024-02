Um dos maiores nomes da internet brasileira, a influenciadora Virginia Fonseca recebeu o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Quem revelou a novidade foi o marido da dona da WePink, o cantor Zé Felipe, nesta quarta-feira (31/1). Anos antes, o filho de Leonardo recebeu o mesmo diagnóstico.

"Quem foi ao médico e descobriu que tem TDAH também?", perguntou Zé para a esposa, que está grávida do terceiro filho do casal. "E hiperatividade", acrescentou Virginia. Em um story no seu perfil, a criadora de conteúdo falou para seus seguidores. “Acho que essa parte todo mundo sabia, né?!”, brincou.

“Eu não consigo ficar queita. Tipo, um momento de paz, sabe? Eu não gosto, eu sempre tenho que está fazendo alguma coisa”, contou. Virginia tem mais de 45 milhões de seguidores no Instagram.

Recentemente, o cantor Zé Felipe afirmou que faz tratamento para lidar com o TDAH. "Se eu não tomar meu remedinho, não dou conta de prestar atenção e de ficar quieto. A música consegue me prender de uma certa forma que parece que eu nem tenho [o diagnóstico]. Quando entro dentro do estúdio, eu mergulho naquilo de uma certa forma que não vejo o tempo passar. É uma coisa de Deus mesmo", relatou à revista Quem.

O marido de Virginia disse que tem muita dificuldade para decorar as letras de músicas e atender jornalistas, por exemplo. “Muitas vezes quando a pergunta é grande, eu me perco no meio da pergunta, esqueço o que perguntou por último, mas é normal", apontou.

O TDAH é o transtorno neurobiológico, cujos principais sintomas são: falta de atenção, desinteresse, hiperatividade e ainda a impulsividade. Trata-se de uma condição genética. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento envolve acompanhamento com psicólogos, psicopedagogos e psiquiatras.