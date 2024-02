Correio Braziliense - Preso por matar a mãe no Piauí, Victor Gabriel de Paula Nunes, 22 anos, é acusado de matar um colega de cela no presídio Dom Abel Nunes, no município de Bom Jesus (PI). A informação foi confirmada ao "Correio Braziliense" pela Secretaria de Segurança Pública do estado. Em 2019, o assassino matou o pai a facadas no Distrito Federal e chegou a ser absolvido pela Justiça na época.

Em 25 de janeiro, Victor foi preso em Corrente, no Piauí, acusado de matar a mãe. Benedita Silva Nunes, 49, foi encontrada morta dentro de casa com golpes de faca no rosto e por espancamento. O crime aconteceu por volta das 18h.

De acordo com vizinhos ouvidos pela Polícia Militar, mãe e filho tinham brigas constantes. Os investigadores acreditam que Victor agrediu a mãe com uma barra de ferro, depois a esfaqueou. O rapaz fugiu do lugar, mas foi localizado pela Polícia Militar e levado à delegacia de Corrente.

Morto em cela

Na manhã dessa quarta-feira (31/1), o preso que dividia cela com Victor foi encontrado morto. A vítima foi identificada como Misael Ferreira. Victor teria assassinado o rapaz enforcado com uma toalha.

Crime no DF

Em 2019, quando tinha 18 anos, Victor foi preso suspeito de ter assassinado o próprio pai com seis golpes de faca, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Na época, o suspeito contou à PM que o assassinato aconteceu após uma discussão o pai. Os militares disseram que, quando chegaram no local, o jovem ainda estava com a faca na mão. A discussão de pai e filho teria acontecido porque o pai não queria que o filho fumasse maconha em casa.

À época, ele foi absolvido pelo crime e ficou ao menos um ano internado por determinação judicial, após apresentar laudo com diagnóstico de transtornos mentais.