Um motociclista morreu em um grave acidente na BR-356, no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle da moto e invadiu a contramão da rodovia, na altura do km 74, acertando de frente um Fiat Mobi, que vinha no sentido contrário. Com a força do impacto, a motocicleta ficou destruída. O motociclista faleceu no local.

Duas pessoas que estavam no outro veículo ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O estado de saúde delas não foi informado.