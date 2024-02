O bloco foi idealizado por moradores do Aglomerado da Serra e, para além do carnaval, promove oficinas artístico-culturais gratuitas

Se a manhã foi animada, a tarde deste sábado (10/2) em Belo Horizonte promete manter o mesmo ânimo. O Bloco Seu Vizinho iniciou seu cortejo às 12h, na Avenida Mem de Sá, e segue em direção à Rua Maria Carmem Valadares, no Bairro Santa Efigênia.

Fundado em 2014, o bloco desfila esse ano com o tema “A Terra dá, a Terra Quer”, com o objetivo de chamar a atenção para a consciência e a responsabilidade com a natureza. Além disso, o festejo homenageia o Nego Bispo, autor do livro que dá nome ao tema escolhido para o desfile. O bloco ainda conta com atrações surpresas, como a cantora Mc Carol e o rapper mineiro Djonga.



Leia também: Galeria de fotos: veja o desfile do Então, Brilha



O bloco foi idealizado por moradores do Aglomerado da Serra e, para além do carnaval, promove oficinas artístico-culturais gratuitas.

Veja as fotos