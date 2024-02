O bloco Então Brilha agita as madrugadas do carnaval de Belo Horizonte desde 2012.

O Carnaval de Belo Horizonte foi iniciado oficialmente ainda na madrugada deste sábado (10/2). Como já é tradição, desde 2012, o Bloco Entã,o Brilha é o responsável por arrastar uma multidão no novo local na avenida do Contorno, próximo a esquina com a rua Curitiba.

O desfile com lema inspirado no verso de Caetano Veloso, “gente é para brilhar”, iniciou a movimentação logo no raiar do dia, às 5h30, com fogos de artifício coloridos e silenciosos, como determina a legislação recente, arrancando gritos da multidão que começou a chegar para o cortejo ainda com o dia escuro.

O desfile segue por um percurso que deve durar mais de 5 horas. Com muita alegria, rosa e amarelo, o bloco traz neste ano o tema "Você tem sede de quê?".



Confira as fotos

Confira a multidão que acompanhou o bloco