Vocalista do Então, Brilha levanta os foliões no cortejo do bloco que abriu oficialmente o Carnaval de BH

Neste sábado (10/2), Belo Horizonte inicia oficialmente um dos eventos mais aguardados do ano: o Carnaval. O Bloco Então, Brilha já abriu os cortejos nas ruas da capital mineira durante a manhã e, para acomodar os mais de 50 blocos aguardados ao longo do dia, a BHTrans tem um amplo esquema de trânsito neste sábado.

As intervenções começam hoje e serão válidas para os próximos 3 dias, até 14 de fevereiro. Nas áreas Central, Santa Tereza e Pampulha, serão demarcadas áreas específicas para os desfiles, estabelecendo uma estrutura fixa de interdições viárias e desvios no trânsito. Essa iniciativa visa garantir a segurança dos foliões durante os desfiles, ao mesmo tempo em que preserva a mobilidade e minimiza os impactos para aqueles que necessitam se deslocar pela capital.

A recomendação do órgão é priorizar a Av. do Contorno, margeando a Área Central, liberada para trânsito e transporte coletivo.

Na Área Central, cinco áreas serão dedicadas aos desfiles de blocos, com interdições viárias a partir das 10h de sábado. O Hipercentro e a Savassi permanecerão fechados 24h, enquanto as áreas da Floresta, Av. Brasil e Barro Preto terão liberação às 23h.

Hipercentro e Savassi: Vias fechadas das 10h de sábado às 23h de terça-feira.

Floresta e Av. Brasil: Vias fechadas das 10h de sábado às 23h; nos dias seguintes, das 6h às 23h.

Barro Preto: Vias fechadas das 6h de domingo às 23h; nos dias seguintes, das 6h às 23h.

Fora dos horários de desfile, o trânsito local de moradores e comerciantes será permitido nas áreas liberadas. Agentes da BHTrans e da Guarda Municipal garantirão situações de emergência. Estacionamento nas ruas interditadas será proibido para evitar riscos e danos.

O acesso à área hospitalar, próxima ao centro da cidade, será prioridade na operação do Carnaval. A circulação será pela Avenida do Contorno, acessando a rua Maranhão, próximo ao Hospital da Polícia Militar, as avenidas Francisco Sales, Amazonas e Augusto de Lima.

Esse trajeto estará livre para o trânsito através de ações de agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar. Os serviços de emergência irão utilizar essas rotas, por isso, os órgãos destacam a necessidade de dar preferência para ambulância e viaturas.

A Avenida dos Andradas será interditada entre as avenidas Alphonsus de Guimarães e Silviano Brandão durante 24 horas.

Já no Santa Tereza, as vias serão interditadas 1h antes do desfile do primeiro bloco, diariamente, de 10 a 14/2. Após a conclusão do serviço de limpeza, as vias serão liberadas. O trânsito local de moradores e comerciantes também será permitido nessas áreas.

Na Pampulha, em dias de desfile (10, 11, 12 e 13), vias no entorno do Mineirão serão interditadas duas horas antes e liberadas duas horas após a dispersão. Após a conclusão do serviço de limpeza, serão liberadas. O trânsito local também é permitido para moradores e comerciantes.