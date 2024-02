O Carnaval nas ruas de Belo Horizonte vai receber um reforço na segurança. A PBH implantou a segunda etapa do novo sistema de videomonitoramento com a instalação de 357 novas câmeras, que serão monitoradas pelo Centro Integrado de Operações (COP-BH).

Até o final do período oficial da folia, que acaba em 18 de fevereiro, a cidade terá 580 desfiles de rua, com 50% deles contando com uma ou mais câmeras de segurança em seu trajeto, garantindo a vigilância do cortejo em tempo real. Esse percentual chega a 65% na Regional Centro-Sul, onde está prevista a maior quantidade de desfiles.

Os equipamentos se somam às 462 câmeras instaladas no projeto Centro de Todo Mundo, no final de 2023, totalizando 819 novas câmeras já implantadas pela cidade.

As novas câmeras possuem sistemas capazes de gerar alertas que chegam diretamente aos responsáveis pelo monitoramento, sem a necessidade de um operador. As imagens também são compartilhadas com a Polícia Militar. O esquema vai garantir maior agilidade e eficiência às medidas que terão que ser tomadas pelo poder público.

Durante os eventos do Carnaval, as câmeras inteligentes poderão ser utilizadas tanto no período diurno quanto no noturno, quando há maior risco de ocorrências críticas na cidade. Os equipamentos possibilitam monitorar, por exemplo, possíveis depredações do patrimônio público, movimentação nas áreas reservadas para o desfile dos blocos de rua e até verificar o comportamento do público presente, sobretudo em áreas fechadas, como parques.

Com a instalação das novas câmeras, o COP-BH passa a visualizar as imagens de um total de 4.589 câmeras distribuídas por toda a cidade. A última etapa do projeto deve ocorrer em julho deste ano, quando serão instaladas mais 404 novas câmeras, sendo 146 delas com capacidade de leitura de placas veiculares.