Para agilizar o processo de registro de possíveis ocorrência durante o Carnaval, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) abriu dois pontos na Região Central de BH para o serviço.

Uma das Centrais de Registro está localizada na sede da 6ª Companhia, na Rua dos Carijós, 758, entre os quarteirões da Avenida Paraná e Rua Guarani, no Centro. A segunda fica no térreo do prédio do Comando-Geral da PMMG, na Rua da Bahia, 2.115, Bairro Lourdes, área da 4ª Companhia.

As centrais também terão uma sessão e equipe especializada para o atendimento de mulheres em situação de violência. "É um serviço a mais que o Estado oferece ao folião para que, em caso de necessidade, ele faça a ocorrência imediatamente após o fato, não precisando deslocar-se posteriormente ao evento de Carnaval para fazer o registro, além de liberar mais rapidamente o efetivo para o patrulhamento dos blocos carnavalescos", disse a major Layla Brunnela, porta-voz da PMMG.

