Com as cores rosa e dourado, Então, brilha inicia a folia deste sábado

Com o lema inspirado no verso de Caetano Veloso, "gente é para brilhar", o Então Brilha, no amanhecer de hoje, tomou conta das ruas do centro de Belo Horizonte, com brilho, alegria e muito rosa e amarelo, cores do bloco fundado em 2012.

A técnica em enfermagem, Nádia Liége, 47 anos, ainda de uniforme, veio direto do plantão no hospital municipal de Contagem para curtir pela primeira vez o Então Brilha, que começou seu desfile as 6h20 da manhã, no cruzamento da avenida da Contorno, com rua Curitiba, região que já foi boêmia e hoje abriga um vasto comércio popular e algumas casas de prostituição.

O bloco originalmente começava seu desfile na rua Guaicurus, zona de prostituição, mas com seu crescimento acabou tendo que deslocar para uma via maior. O esquenta para a bateria Brilhante começou às 5h30 , com fogos de artifício coloridos e silenciosos, como determina a legislação recente, arrancando gritos da multidão que começou a chegar para o cortejo ainda com o dia escuro.

Caso da aposentada Leonice Neves, 69 anos de idade, que acordou de madrugada para garantir um lugar ao lado do trio elétrico do bloco, batizado de Estrela da Manhã. Carnavalesca de longa data, ela participa do Brilha desde a sua fundação. "Não perco um desfile", conta Leonice, que vai curtir várias blocos ao longo da folia e também desfilar na Escola de Samba Canto da Alvorada, no dia 13/2, na avenida Afonso Pena.

Ao longo do trajeto do bloco, agentes da Polícia Civil distribuíram adesivos e leques com orientações contra o assédio e a importunação sexual. A delegada Thais Degani, 40 anos, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, disse que a ação faz parte da campanha "Depois do não e assédio, uai" , do governo de Minas.

O desfile deste ano tem uma novidade na ala de dança, o passinho dos bailes funks de Belo Horizonte, conta Thais Cristina, 24, bailarina, uma das coreógrafas do bloco.