Divirta-se no Carnaval, mas fique atento ao seu dinheiro

Divertir-se no Carnaval, seja em blocos ou não, requer atenção, sobretudo em se tratando de golpes virtuais praticados nesses eventos que possuem elevada aglomeração de pessoas.

Para reduzir os riscos, avaliamos a questão e trazemos dicas de segurança para que todos possam se proteger de golpes no Carnaval.

- Caso deseje realizar pagamento com dinheiro vivo, é necessário guardá-lo em um local seguro, como em pochetes.

- Pagamento em cartão de débito ou crédito: não se esqueça de programar um saldo ou limite específico para aquele dia, evitando o débito indevido em caso de furtos.

- Conferir o valor na maquininha antes de finalizar a compra ajuda a evitar transações com valores falsos.

- Não realize pagamentos em maquininhas com visor suspeito, quebrado ou que o pagamento por aproximação não esteja funcionando.

- Em caso de perda, roubo ou furto do seu cartão, faça o bloqueio imediatamente no aplicativo do banco e realize um Boletim de Ocorrência.

Divirta-se no Carnaval, mas fique atento ao seu dinheiro, pois não podemos facilitar que “malandros” atrapalhem o seu momento de alegria!









