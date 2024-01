VIAGEM DE AVIÃO



ACHADOS E PERDIDOS

A finalidade do departamento da seção de Achados e Perdidos no aeroporto internacional de Confins é uma prestação de serviço aos usuários do terminal, que, por algum motivo, seja pressa ou esquecimento, deixam seus pertences em alguma região do aeroporto.

Objetos esquecidos no interior das aeronaves são de responsabilidade das companhias aéreas. Eles são encaminhados para a seção de Achados e Perdidos, onde permanecem por 30 dias, depois são enviados para o Juizado Especial de Pedro Leopoldo.



Já os documentos são enviados para os Correios, onde ele é devidamente cadastrado e vai permanecer por 60 dias. Após esse período ele será encaminhado ao órgão emissor. No momento da retirada, você deve comprovar que é titular do documento e pagar uma taxa.



Atendimento presencial diário, das 6h às 22h, localizado no 1º piso.

Telefone: +55 31 3689-2089 • E-mail: perdidoseachados@bh-airport.com.br

Qualquer dúvida, contate a empresa aérea diretamente para mais informações

• Azul: 4003 1118 | 0800 887 1117

• Gol: 0300 115 2121 | 0800 704 0465

• Latam: 4002 5700 | 0300 726 4455

• Copa: 0800 886 2672

• TAP: 0300 210 6060 | 0800 727 2347.

VIAGEM DE ÔNIBUS



ACHADOS E PERDIDOS

A finalidade dessa seção na rodoviária de BH é a mesma que a do aeroporto de Confins. Também não há contato com o passageiro caso o objeto perdido esteja identificado. A responsabilidade é do usuário de procurar a rodoviária, por meio dos canais oficiais, informando os detalhes do objeto, assim como data, horário da viagem e terminal nos quais esteve, quando percebeu a perda do item.

Na rodoviária, o objeto esquecido também deve ser procurado na seção de Achados e Perdidos, para onde ele será encaminhado e ficará por 30 dias. Caso você não o reclame nesse período, o objeto será enviado para uma ONG devidamente registrada na Administração da Rodoviária.



Se você esqueceu um pertence dentro do ônibus, além de procurar na seção de Achados e Perdidos, é importante que você entre em contato com a empresa rodoviária para saber se ela guardou o seu objeto. Por esse motivo, é sempre bom que sua bagagem e qualquer outro objeto que esteja transportando sejam identificados com seu nome completo, endereço e contato. Em caso de, em sua bagagem, haver um aparelho eletrônico, não se esqueça de levar com você a respetiva nota fiscal, o que provará que ele é realmente seu.



O prazo estabelecido para que um produto permaneça no setor de Achados e Perdidos é de 30 dias da data de recebimento/registro. Após esse período, eles serão encaminhados ao Poder Judiciário, que fará as devidas destinações. Telefone: 31 2352-2600 ou e-mail rodoviariadebelohorizonte.com.br/achados-e-perdidos/. Atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Se você perdeu seus documentos, verifique primeiramente se seu nome consta na relação de Achados e Perdidos dos Correios. Se constar, anote os dados da agência onde estão e vá até a respectiva unidade.



Em caso de documentos encontrados, eles são mantidos na Agência dos Correios por 60 dias contados da data em que deram entrada. Depois desse prazo, são encaminhados aos órgãos emissores. No momento da retirada, você deve comprovar que é titular do documento e pagar uma taxa.



Então, não deixe de identificar as suas bagagens e boa viagem!