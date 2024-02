Além dos adultos, os blocos infantis continuarão a animar a capital mineira até terça-feira (13/2). Com foco na segurança e no entretenimento dos pequenos, os cortejos apresentam músicas com temas de fantasia, desenhos animados e uma variedade de conteúdos culturais.

Para agradar a todos os gostos, há blocos dedicados à inclusão; com temas de super-heróis e grandes nomes da literatura brasileira, como o bloco em homenagem a Guimarães Rosa.

O Estado de Minas reuniu os blocos de rua de Belo Horizonte destinados às crianças, com repertório e desfiles especialmente planejados para elas. Confira:

Domingo (11/2)

Brocólis - 9h

Concentração: Rua Braganca, 8, Coqueiros

Dispersão: Rua Barbosa, 355, São Salvador

A bateria do bloco será composta por educadores sociais que atuam com oficinas de percussão da primeira infância.

Mindinho Bateria Mirim - 9h

Concentração: Rua Adamina, 30, Santa Tereza

Dispersão: Rua Mármore, 145, Santa Tereza

Cerca de 20 integrantes compõem a bateria, que traz no repertório ritmos como samba, funk, baião, xote, ciranda, marchinha, entre outros.

Todo Mundo Cabe No Mundo - 10h30

Concentração: Rua Piauí, 596, Santa Efigênia

Dispersão: Rua Piauí, 805, Santa Efigênia

A iniciativa surgiu a partir do trabalho de defesa da inclusão por parte do multi-artista Marcelo Xavier. A proposta foi criada para ser um espaço seguro e de liberdade para todos.

Cenário Kids - 11h

Concentração: Rua Michel Jeha, 178, São Bento

Dispersão: Avenida Artur Bernardes, 250, Vila Paris

Ao ritmo de marchinhas, o bloco oferece oficinas de customização de máscaras carnavalescas, confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis e adereços para fantasia para crianças com idade entre 3 e 15 anos.

Bloquinho da Tia Kika - 12h

Concentração: Rua Piranguçu, 114, Conjunto Celso Machado

Dispersão: Rua Ocidental, 359, Serrano

De família circense, Pakiza Salis ( Tia Kika ). O bloco conta com músicas contagiantes e atividades divertidas,como: dança, brincadeiras e espaço para curtir o carnaval com segurança.

Bloquinho duBem - 12h

Concentração: Rua Professor Costa Chiabi, 211, Cidade Nova

Dispersão: Rua Deputado Bernardino De Sena Figueiredo, 1022, Cidade Nova

O bloco completa 10 este ano e conta com brincadeiras ao ar livre, com O Quintal da Guegué, Circo Irmãos Simões, Beatriz Myrrha, Pierre André, Ana Cê (Ana Cristina), Bloco Oficina Tambolelê, DJ Rock'a'Baby, Brincadeiras de Antigamente e outras atrações .

Bloco Buritis De Guimarães Rosa - 14h

Concentração: Rua Henrique Badaro Portugal, 157, Buritis

Dispersão: Rua Henrique Badaro Portugal, 143, Buritis

Nasceu do Projeto Ambiental Cercadinho e Ponte Queimada Córregos Vivos em defesa das nascentes e Córregos e matas.Uma homenagem ao escritor Guimarães Rosa e ao Cerrado.

Segunda-feira (12/2)

Bloco Xibiuzinho - 9h

Concentração: Avenida Dos Engenheiros, 718, Castelo

Dispersão: Avenida Dos Engenheiros, 1162, Castelo

O bloco conta com uma bateria de 30 ritmistas e banda com metais tocando marchinhas e músicas infantis, além de atrações como palhaços, animadores e distribuição de guloseimas.

Bloco Da Bia - 9h

Concentração: Avenida Guarapari, 1360, Santa Amélia

Dispersão: Avenida Guarapari, 1226, Santa Amélia

Antigo Bloco Kids Mães Em Movimento. O bloco fica parado e oferece segurança e conforto para os foliões mirins.

Demorô Kids - 11h

Concentração: Avenida Magenta, 571, Vitória

Dispersão: Avenida Magenta, 571, Vitória

Bloco Alalaor - 12h

Concentração: Rua Pirolozito, 7, Santa Tereza

Dispersão: Rua Silvianópolis, 189, Santa Tereza

Criado para homenagear um idoso do bairro, desde 2017 o bloco se mantém em um conceito familiar e reúne pessoas de todos os lugares.

Bloco Dos Super Heróis - 13h

Concentração: Rua Araguari, 1515, Santo Agostinho

Dispersão: Rua Matias Cardoso, 73, Santo Agostinho

Destinado aos fãs de heróis, seja criança ou adulto

Terça-feira (13/2)

Bloco Do Jiló - 14h

Concentração: Rua Contagem, 762, Boa Vista

Dispersão: Rua Contagem, 640, Boa Vista