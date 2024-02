A folia começou cedo neste sábado (10/2), primeiro dia oficial do carnaval de Belo Horizonte. Às 5h30, o bloco Então Brilha já agitava foliões na Avenida do Contorno, no Centro da capital mineira. Outros blocos acompanharam e agitaram a manhã, como foi o caso do Quando come se lambuza e do Tchanzinho da Zona Norte. Para os foliões que gostam de festejar um pouco mais tarde, listamos a programação a partir do meio-dia, que deve contar com mais de 50 blocos.

Os blocos vão ocupar diversos bairros de BH, como Santa Tereza, Pompéia, Carlos Prates e Funcionários. Um dos destaques dos blocos da tarde, que deve atrair milhares de foliões, é o da cantora e compositora Aline Calixto. O cortejo desfila desde 2014 e, 10 anos depois, é embalado por sucessos dos anos 1980 e 1990 na região da Savassi, a partir das 13h.

Já para os comunicadores, o Bloco do Belô é o “point”. Com o lema “Quem não se comunica, se trumbica”, o bloco desfila desde 2014 e volta a se reunir neste sábado no número 1377 da Avenida Afonso Pena, às 15h.

Confira os destaques:



AfliFolia

Surgiu em uma reunião de amigos e fundadores do Bloco Caricato Aflitos do Anchieta.

Rua Itapema com Joaquim Linhares - Bairro Anchieta

12h

Bloco Gafieira

Nasceu em 2019 sob a inspiração de trazer a dança a dois para o carnaval de rua de Belo Horizonte

Praça da Liberdade

12h

Unidos de São Vicente

Bloco surgiu através de amigos paroquianos de São Vicente moradores do Bairro Nova Suíça

Rua Monte Branco, 69, Nova Suíça

12h

Seu Vizinho

Bloco surgiu de iniciativa musical no Aglomerado da Serra

Avenida Mem De Sá, 1882, Vila Novo São Lucas

12h

Nada Santa

Criado em 2017, é uma homenagem à saudosa Banda Santa

Rua Mármore, 255, Santa Tereza

12h

Bloco do Pirulito

Desde os anos 1990, o bloco informa aos foliões sobre as formas de contágio da AIDS, os endereços para realização de testes rápidos, além de distribuir milhares de preservativos

Rua Espírito Santo, 516, Centro

13h

Bloco Do Vintão

Surgiu com um grupo de amigos juntando os trocados para comprar cerveja nos blocos

Rua Judá, 583, Bairro Glória

13h

Unidos da Estrela da Morte

Organizado pelo Conselho Jedi de Minas (CJMG), o bloco mostra que nerd também samba

Rua Marechal Deodoro, 167, Floresta

13h

Xibiu

Cortejo pretende fazer barulho no Bairro Alípio de Melo

Avenida os Engenheiros, 500, Alípio de Melo

13h

Volta Belchior

Avenida dos Andradas, 3560, Pompeia

14h

Bloco da Calixto

O bloco da cantora Aline Calixto é uma das festas mais disputadas do carnaval de BH

Rua Professor Moraes, 226, Savassi

14h

Unidos do Bairro São Paulo

Bloco criado com a dissolução da escola local, Império da Nova Era, com shows e ritmos variados

Praça Bolivia M. Viana - Bairro São Paulo

14h

Bloco de Seu Bento à Dona Lúcia

Desfila desde 2013 ao som de marchinhas e frevo, mas tudo com uma pitada de “uai”

Praça Arcangelo Maletta, Bairro Santa Lúcia

14h

Nega Jackie

O melhor do pagodão baiano retrô e atual

Avenida Augusto de Lima,1374, Barro Preto (esquina com Rua Mato Grosso)

14h

Filhas de Gaby e Banda Os Desgarrados

Surgiu em 2013, movido pelo sonho de trazer a cultura e diversão dos antigos carnavais para as ruas de BH

Rua Ceará, 1461, Funcionários

14h

Bloco de Belô

Criado em 2014, conta com profissionais da comunicação em sua bateria

Avenida Afonso Pena, 1377, Centro

15h

Gato Escaldado

Criado em 2018 para lutar pela preservação da Mata da Borboleta, a cada ano lutam por um objetivo

Praça Deputado Renato Azeredo, 182, Sion

15h

Bacana Demais

Criado na Escola de Samba Inconfidência Mineira, do Bairro Concórdia, e no Instituto Bacana Demais

Rua Guanabara, 566 - Bairro Concórdia

16h

Bloco da Língua

Fundado em 2013 com intuito de valorizar e descentralizar o carnaval de BH

Rua Tigre, 175 - São Salvador

16h



Rastaxé

Com samba, samba de roda, axé retrô, reggae e congado, espalha a riqueza rítmica na festa de BH

Praça Santa Rita, Bairro Esplanada

16h

Oficina Tambolelê

Criado em 1999, tem como referência musical os ritmos do Reinado de Minas Gerais

Rua São Cosme, 110, Novo Glória

16h

Xô Preconceito! Meu Nome é Felicidade

Praça Rui Barbosa, 104, Centro

17h