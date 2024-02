Este é o segundo desfile do bloco, que saiu no dia 27 de janeiro, na regional da Pampulha.

O bloco Tchanzinho Zona Norte estreia, neste sábado (10/2), a programação oficial da Avenida dos Andradas, que ganhou um sistema de sonorização para este Carnaval. Com mensagens pelo fim do desmatamento e mais conscientização sobre o aquecimento global, o grupo iniciou a festa.

Este é o segundo desfile do bloco, que saiu no dia 27 de janeiro, na regional da Pampulha. O tema escolhido para este ano é “Tchanzinho vai para Guarapari” e foi seguido a rigor por todos os integrantes da bateria, que se fantasiaram com trajes de banho e referências da praia, como Natália Luiza Tameirão, que toca surdo de terceira.

“Quis seguir o tema e pensei numa forma de trazer a praia, com muito glitter, típico de carnaval. Então, decidi fazer uma roupa de mar com barquinhos”, diz.

Na foto, Natália Luiza Tameirão, que toca surdo de terceira no bloco. Edésio Ferreira / EM / DA Press

O tema, porém, não foi escolhido aleatoriamente. Segundo a fundadora do bloco, Laila Heringer, há uma crítica em relação às mudanças climáticas.

“Quisemos abordar a questão do aquecimento global, porque estamos no meio de muitas mudanças climáticas. Ano passado, quando escolhemos o mote, estava um calor desproporcional em BH. Pensamos em "ir para a praia de Guarapari" e refrescar, além de conscientizar as pessoas”, diz.

Para iniciar a festa, um dos cantores do bloco, Olivêra, leu um discurso contra o desmatamento da Serra do Curral, além de pedir justiça pelas pessoas atingidas das bacias dos Rios Paraopeba e Doce.

“Contra o desmatamento e o avanço da urbanização para áreas de preservação, que interferem no clima e facilitam a disseminação de doenças. Contra a mineração predatória, que muda paisagens, altera ecossistemas, polui e tira vidas – Justiça para as pessoas atingidas das bacias dos Rios Paraopeba e Doce. E Viva a Serra do Curral”, diz.