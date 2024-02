O tradicional Bloco da Calixto levou milhares de pessoas às ruas da capital mineira na tarde deste sábado (10/2). A concentração teve início às 13h na Rua Professor Moraes, no Bairro Funcionários. O desfile aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, na Região Centro-Sul de BH.

Neste ano, o Bloco da Calixto foi às ruas com o tema intitulado “Carnaval Super Fantástico”, celebrando a década de 1980 com hits que marcaram a época por meio de obras carnavalescas. O repertório contou com clássicos dos Titãs, Ivete Sangalo, Xuxa, Madonna e Michael Jackson. As canções ganharam releituras no ritmo do axé e da lambada.

Comandado por Aline Calixto, o bloco contou com a presença da cantora Patricia Marx, anunciada por Aline nas redes sociais como “convidada especial”.

“Sou fã da Patrícia desde ‘pequetita’, real oficial! Tenho discos dela até hoje e estou muito grata e emocionada em conseguir trazê-la para meu bloco, em um ano em que celebramos a década de 80, da qual ela foi e sempre será um dos maiores ícones! Época em que ela deu início a uma carreira brilhante, que segue exitosa até hoje, mais de 40 anos depois… Isso é para poucos!”, escreveu Aline na última quinta-feira (8/2) em seu perfil no Instagram.