A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais, informou ao Estado de Minas que o atropelamento no município na noite dessa sexta-feira (9/2) deixou 35 feridos. Um bloco de carnaval passava pela Avenida Central, no Bairro Fonte de Mato, quando as vítimas foram surpreendidas pelo veículo.

Anteriormente, o Corpo de Bombeiros havia notificado 30 pessoas com algum tipo de lesão. Conforme a assessoria do Executivo municipal, diante da necessidade de cuidados mais intensivos, um paciente foi transferido para João Monlevade e dois para Itabira. Outras duas vítimas deram entrada no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, sendo que uma delas já teve alta, mas precisará passar por cirurgia ortopédica, afirma a prefeitura. O outro paciente segue internado em estado grave.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do Fiat Pálio envolvido no acidente, de 44 anos, estava embriagado. A major Laila Brunnela, porta-voz da PM, informou que o bafômetro registrou quase três vezes mais álcool no sangue do que o máximo permitido.



Os foliões foram socorridos pelas Unidades de Resgate do CBMMG com apoio de três ambulâncias municipais. O encaminhamento dos pacientes com traumas mais significativos somou nove pessoas ao todo. No entanto, a prefeitura confirma que das 30 vítimas atendidas no pronto atendimento da cidade, 29 já tiveram alta.



A administração municipal não informou as idades e os sexos das vítimas.