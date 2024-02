Os bloqueios de várias vias para permitir a segurança de foliões e trabalhadores nos cortejos dos blocos do carnaval 2024 de Belo Horizonte levam lentidão para o trânsito, sobretudo no entorno das áreas dos eventos. Só no interior da Avenida do Contorno, houve registro de 292 interdições ativas no fim da manhã deste domingo (11/2), gerando reflexos em 82 quarteirões.

As informações são do acompanhamento de trânsito do Google, às 11h30 de domingo (11/02), segundo dia de carnaval. Apesar do grande número de bloqueios e das dezenas de ruas e avenidas com tráfego lento, a maioria das vias não registrou fluxo significativo no mapeamento da ferramenta.

A área da regional Centro-Sul com mais interrupções é o quadrante entre as avenidas Brasil, Afonso Pena, Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas, com 58 bloqueios de vias ativos.

Já o segmento de maior lentidão era o trecho de quatro quilômetros da Avenida do Contorno, desde o bairro Cidade Jardim, altura da Avenida Raja Gabaglia, passando por Lourdes, Santo Antônio, São Pedro, Savassi e Funcionários, até a Avenida Afonso Pena.

Mapeamento mostra parte dos bloqueios e vias com lentidão do perímetro da Avenida do Contorno no fim da manhã Repordução/Google Maps Na Avenida dos Andradas, onde há 13 bloqueios de vias ativos para comportar boa parte dos blocos que mais concentram foliões, o tráfego só está mais complicado e lento no entorno dessas vias interditadas, em quatro quarteirões da Rua Niquelina e dois quarteirões da Avenida Alphonsus de Guimarães, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH.

Outra área com múltiplos bloqueios é no Bairro da Floresta, Região Leste de BH. São 74 acessos a vias constando como interditados. O tráfego lento é reflexo disso, sobretudo na Avenida do Contorno, em 1,8 quilômetro, entre a Rua Sapucaí e a Avenida dos Andradas.

No Bairro Santa Tereza, também na Região Leste, estavam ativos 37 bloqueios, sendo que o mais extenso registro de tráfego lento se dá na Rua Salinas, atrás do Colégio Tiradentes e na confluência com a Rua Ângelo Rabelo.