Cerca de duas toneladas de lata de alumínio já foram recolhidas desde sábado (10/2) até a tarde deste domingo (11/2) nas tendas de coleta de material reciclável montadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, com apoio do Ministério Público de Minas Gerais, em três pontos da cidade: Savassi, Centro e Floresta.

As entidades e as cooperativas de reciclagem da capital firmaram acordo para o aporte de R$ 580 mil destinados para coleta e triagem de material reciclável durante os quatro dias oficias da folia. O projeto, nomeado Reciclabelô! Reciclagem Popular no Carnaval de Rua de BH, assegura a remuneração diária para cerca de 340 catadores, além de banheiro químico, alimentação, água e suporte operacional.

Os catadores de material reciclável também estão recolhendo papel e plástico. Cerca de quatro toneladas desses materiais já foram recolhidas nesses dois dias de folia.

O material fica acondicionado nas tendas - Savassi, Centro e Floresta - e de lá segue para a sede da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável (Asmare). Em cada local, trabalham 100 catadores, que recebem alimentação, estrutura e banheiro exclusivo.

No Carnaval de 2023, as equipes de limpeza urbana recolheram 964 toneladas de resíduos de 4 a 26 de fevereiro – período que englobou os desfiles de pré-Carnaval, carnaval e pós-carnaval.



O catador Getúlio Andrade da Silva, de 44 anos, disse que a expectativa é de coletar, até terça-feira (13/2), no mínimo 14 toneladas. O quilo do alumínio vale R$ 4,50, de material diverso (plástico e papel misturados), R$1,50, e o do papelão sai a R$ 0,30. "Nosso trabalho ajuda demais o carnaval e os lixeiros. Imagina todo esse lixo nas rua? Nem ia dar para ter carnaval".