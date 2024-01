O cantor Humberto Gessinger, ex-vocalista da banda Engenheiros do Hawaii, subiu ao palco do casamento da filha, Clara, no último sábado (6/1). O gaúcho se juntou à banda contratada para animar a festa e cantar "Infinita highway", uma das músicas mais famosas do grupo de pop rock, lançada em 1987.

O registro foi compartilhado pelo músico Diego Dias, que contou ter sido contratado para tocar Beatles na sanfona durante o casamento. “Eu fui contratado para tocar Beatles No Acordeon num casamento. Aí o pai da noiva resolve subir ao palco e dar uma canja. Eis o pai da noiva”, escreveu nas redes sociais.

Eu fui contratado para tocar Beatles No Acordeon num casamento. Aí o pai da noiva resolve subir ao palco e dar uma canja. Eis o pai da noiva... pic.twitter.com/l2Ns1bYW86 — Diego Dias (@DiegoDiasMusic) January 7, 2024

As imagens ainda mostram a noiva dançando animada ao som da música do pai. O vídeo viralizou e chegou a fãs fiéis de Gessinger e a admiradores eventuais da banda, extinta em 2008. “Gente, ele envelheceu, mas a voz não! Nossa, fiquei até com vontade de ir a algum show! Muito talentoso! Que incrível que está essa voz”, elogiou um perfil.

“Ele não deu um canja, deu uma granja inteira”, comentou um fã. “O pai da noiva economizou”, brincou um internauta.

Além de "Infinita highway", Gessinger também cantou "Pose", música de 1992, com direito à participação especial da filha. "Tem momentos que carregam tanta emoção e significado que a gente tem certeza que vão ficar tatuados na memória. É tão especial ter vivido esse momento", escreveu uma amiga da noiva, que compartilhou o vídeo de pai e filha.

Clara e Humberto já fizeram um dueto de "Pose" em 2004, na gravação do "Acústico MTV" do Engenheiros do Hawaii.