Na foto, movimento no do Aeroporto de Confins.

Belo Horizonte terá uma nova opção de voos diretos para Santiago, no Chile, por meio de uma parceria com uma empresa de baixo custo, a Sky Airline. As aeronaves vão sair do Aeroporto Internacional de BH, em Confins, com destino ao Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez, em Santiago, e vice-versa.

Com primeiro voo no dia 15 de junho deste ano, as viagens serão feitas pela companhia chilena considerada low cost. Os voos estão programados para conectar os países às terças e quintas e aos sábados.



A Sky Airline, eleita a melhor companhia low cost da América Latina por três anos seguidos, pela Skytrax World Airline Award, é uma alternativa para os viajantes que desejam fazer o trajeto Santiago - Belo Horizonte, e vice-versa. A Latam, que não é considerada "de baixo custo" pela Organização da Aviação Civil Internacional, é atualmente a única companhia aérea que oferta voos diretos para essa rota.



Low Cost



As companhias consideradas "de baixo custo" utilizam alguns recursos, que não são padronizados entre elas, para garantir redução no custo das passagens. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, são algumas técnicas: cobrança por serviços a bordo, como oferta de bebidas e refeições; utilização de aeroportos secundários, para reduzir gastos com taxas aeroportuárias; e o uso de um modelo único de aeronave, o que garante que o estoque de peças de reposição e treinamento de tripulantes sejam iguais para todos os voos.



Comparação de Preços



Em simulação de compras de passagens feita pela reportagem, é notória a diferença de preços entre as duas companhias aéreas com voos diretos para a rota BH - Santiago, a Sky Airline e a Latam.

Para as duas empresas, as passagens foram simuladas como ida e volta, considerando o tempo de duração da viagem de uma semana. Para a empresa chilena, dos dias 4 ao 11 de julho, o custo seria de US$ 256.07; com a cotação atual do dólar (R$ 4.90), o preço final seria R$ 1.254,74. Pela Latam, dos dias 3 ao 10 de julho, o total seria R$ 2.376.



Nova opção

Segundo Gilberto Castro, presidente da Belotur, "ter essa conexão direta com Santiago e com um preço mais acessível, estimula o comércio e diversos tipos de parcerias estratégicas, além de promover nossos principais atributos, como a cultura, as agendas tecno-científicas e empresariais, a gastronomia e nossos eventos de entretenimento”.

A Sky Airline transporta mais de 140 mil passageiros mensalmente e para as rotas que conectam Belo Horizonte e Santiago serão usadas aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para 186 passageiros. Sobre a nova opção de voo, o secretário de Estado de Desenvolvimento econômico, Fernando Passal, afirma: "A informação comprova o sucesso da política de expansão da malha aérea no Estado e o grande potencial mineiro no setor. (...) Quanto maior essa proximidade, maiores serão as oportunidades de negócios para empresas mineiras e chilenas nesses e em outros setores."

Segundo o diretor de Operações do BH Airport, Herlichy Bastos, com essa nova parceria o aeroporto segue a ampliação de ofertas de voos. Localizado em Confins, Região Metropolitana, o aeroporto da capital mineira atende atualmente 64 destinos nacionais e internacionais.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata