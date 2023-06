430

Belo Horizonte vai ganhar mais uma rota de viagens internacionais a partir do dia 1º de novembro. Nesta terça-feira (13/6) a LATAM Airlines vai anunciar o primeiro voo regular que vai ligar a capital mineira a Santiago, no Chile. A nova operação parte direto do Aeroporto Internacional de Confins (BH Airport) reduzindo o tempo médio de deslocamento entre as duas cidades de 8h para menos de 5h, evitando uma conexão que antes era feita no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.





A diretora de vendas e marketing da LATAM Brasil, Aline Mafra, destaca a nova rota como parte da estratégia da companhia em ampliar as ligações de outros países da América do Sul com outras cidades brasileiras. Segundo ela, a empresa está conectada "a uma rede global de mais de 140 destinos".





De acordo com a LATAM, a rota entre o Aeroporto de Confins e Santiago será operada três vezes por semana, sempre às quartas e sextas-feiras, e aos domingos. As decolagens são previstas para ocorrer sempre às 19h, partindo de BH, e às 13h04 da capital chilena, no horário local. Ao todo, 174 passageiros poderão ser transportados a bordo de um Airbus A320, sendo 12 vagas na cabine Premium Economy (Primeira Classe), com uma viagem de duração média de 4h19. A expectativa é de que, por ano, 27 mil pessoas façam a rota para o Chile.





“Estamos dedicados em ampliar a conectividade de Minas Gerais com o mercado internacional e nos fortalecer como hub”, disse o diretor de Operações da BH Airport, Herlichy Bastos, que ainda destacou que a nova rota também vai beneficiar a conexão do aeroporto de Santiago com Melbourne, na Austrália, e Auckland, na Nova Zelândia.





Essa é a oitava rota internacional direta inaugurada pela LATAM desde 2021, ligando cidades brasileiras com o resto da América do Sul. Entre os voos estão a operação Rio de Janeiro-Buenos Aires, na Argentina; Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre a Lima, no Peru; além de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre que fazem ligação com Santiago.





Este será o sétimo destino internacional inaugurado em rota direta partindo de Confins . Hoje, o aeroporto internacional na região metropolitana de BH opera três destinos: Bogotá, capital da Colômbia, com a Avianca; Lisboa, em Portugal, com a TAP Air Portugal; e para a Cidade do Panamá, com a Copa Airlines.

Outras três operações também estão previstas para começarem este ano: Belo Horizonte para Fort Lauderdale (EUA), começando já no dia 23 de junho, para a ilha de Curaçao, no dia 24, e para Orlando (EUA), em setembro.

LATAM

Atualmente a LATAM conta com 132 voos semanais que partem do BH Airport diretamente para destinos domésticos. A maior operação é para Congonhas, em São Paulo, com 58 decolagens, seguido de Guarulhos com 35. O Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o aeroporto de Brasília também recebem 21 e 18 aeronaves por semana, respectivamente. No Brasil, a empresa também voa para 55 destinos.





Já internacionalmente, Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a companhia aérea ainda é responsável por transportar 64% dos passageiros de voos internacionais no Brasil - considerando todas as afiliadas do grupo -, liderando o setor desde 2021. Ainda nesse ano, a LATAM pretende iniciar as rotas ligando Foz do Iguaçu a Lima; Santiago a Melbourne; Lima a Aruba, Guarulhos a Joanesburgo, na África do Sul; e Guarulhos a Los Angeles, nos Estados Unidos.