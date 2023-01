Belo Horizonte terá voos internacionais e regionais em seis novas rotas

Novos destinos saírão do Aeroporto Internacional de Confins (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O Aeroporto Internacional de Confins terá mais conexões aéreas regionais, nacionais e internacionais em seis novas rotas no primeiro semestre deste ano. A proposta é estabelecer um centro de distribuição de passageiros para outros destinos, por meio de uma rede extensa de voos – o que caracteriza a modalidade de “hub aéreo”.





Azul retomará voos comerciais em aeroporto de Divinópolis A Azul também iniciará a operação de viagens diárias do aeroporto mineiro para Araxá, no Alto Paranaíba, além de dois voos semanais para São João del-Rei, na região Central do estado. Já a cidade de Divinópolis, na região Centro-Oeste, ganhará voos diretos para o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). O início das vendas dos bilhetes e os dias de estreia das novas operações ainda serão divulgados pela empresa.





A companhia já opera com voos internacionais nos aeroportos de Belém (PA), Manaus (AM), Recife (PE), Foz do Iguaçu (PR), Porto Alegre (RS) e Viracopos, em Campinas (SP). Em Minas, a empresa mantém voos regulares em BH, Uberaba, Juiz de Fora, Ipatinga, Montes Claros, Uberlândia, Governador Valadares, Patos de Minas, Varginha, Paracatu e Téofilo Otoni.

Abatimento tributário





Conforme o governo de Minas, a ampliação das rotas acontece por meio da concessão de descontos – e, dependendo do caso, de isenções – às empresas de aviação na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) para abastecimento com querosene de aviação.

Vale dizer que o custo com combustível pode representar cerca de 45% dos gastos operacionais de uma companhia aérea. No entanto, o governo pontua que, para obter o benefício, a companhia aérea precisa ter um centro de manutenção de aeronaves ativo no estado e mínimo de 80 decolagens diárias em Confins com interligações nacionais.

Além disso, até 31 de dezembro, a empresa que visa obter o abatimento na tributação deve operar voos regulares em pelo menos 14 cidades mineiras, instituir ao menos três destinos internacionais semanais em duas aeronaves de corredor duplo e uma de corredor simples e oferecer no mínimo cinco voos internacionais a cada semana.