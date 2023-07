Igão não convida Bolsonaro para o PodPah: 'O que ele prega mata meu povo'

440

Igão em entrevista no programa 'Conversa com o Bial' (foto: Reprodução/Redes Sociais) O apresentador Igor Cavalari, conhecido como Igão, do podcast 'PodPah' disse que não convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o programa, pois ele "prega o que mata" o seu "povo". Em 2021, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do PodPah.





"A galera pegou no nosso pé e pega até hoje e fala assim: 'Ah, mas e a democracia? O lado democrático?'. Só que tipo assim, beleza, eu entendo a democracia. Acho importantíssimo. Só que eu não vou levar um cara que tem falas não democráticas, entendeu? Que tudo que ele prega mata o meu povo, me mata. Então não quero ele lá, e ele não vai lá. E é isso", disse Igão no programa 'Conversa com o Bial'.





Lula no PodPah

Lula participou do PodPah em dezembro de 2021 . Na época, a participação do petista no podcast foi o assunto mais comentado no Twitter. O vídeo da entrevista, com mais de duas horas de duração, já tem quase 10 milhões de visualizações no YouTube.