SÃO PAULO, SP - Filho da cantora Gretchen, o vereador Thammy Miranda (PL-SP) disse em entrevista ao Flow Podcast que "não lembra" ser um homem trans. Há dez anos que ele iniciou sua transição.





"Não me lembro que sou um homem trans. E péssimo eu falar isso, porque a militância vai cair de pau em cima de mim agora mais do que nunca. Mas estou sendo sincero. Eu não me lembro, mas sei da representatividade que eu tenho", disse.





Segundo ele, "o que importa são as coisas que eu estou fazendo como vereador, se eu estou fazendo um bom trabalho". Não há um nicho ao qual ele se encaixe.





"São 12 milhões de pessoas em São Paulo que eu tenho que atender. Pouco importa o que eu sou, com quem eu durmo. O que eu quero é que as pessoas vejam em mim a minha competência, não porque eu sou 'o primeiro homem trans a fazer isso ou aquilo, ou que chegou na política'", comentou.





Thammy diz que a militância fica brava com ele, mas reforça o seu propósito. "Quero ser reconhecido pela minha competência. Eu seria muito infeliz se eu não pudesse ser do jeito que eu sou hoje. Eu era tão infeliz", lembrou.