No X (antigo Twitter), alguns arqueólogos se manifestaram e parecem não visto a ideia com bons olhos.

A plataforma X, do empresário Elon Musk, criou neste sábado (31/8) um perfil no exterior para divulgar “ordens ilegais” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na última sexta-feira, o magistrado determinou a suspensão dessa rede social em todo território nacional, devido à falta de um representante legal da plataforma no país. Entretanto, brasileiros que estão no exterior e continuam com acesso normal à plataforma notaram a criação de uma nova conta pelo X.





Uma das mensagens publicadas e fixadas no perfil afirmou que não há transparência no STF. “Hoje começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira”, afirma o perfil.

"Estamos compartilhando essas ordens porque não há transparência por parte do tribunal, e as pessoas que estão sendo censuradas não dispõem de meios para contestar essas decisões. Nossos próprios recursos foram ignorados”," disse o post.

A primeira publicação do novo perfil exibe uma decisão de Moraes, datada de 8 de agosto, que ordenava a remoção de perfis na rede social, incluindo o do senador Marcos do Val (Podemos-ES). A postagem afirma que essa ordem constitui uma "violação flagrante da lei brasileira".

Em seu perfil no X, Musk havia informado que iria começar a divulgar supostas irregularidades e decisões “ilegais” do magistrado.