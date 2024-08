Empresário Elon Musk não cumpriu ordem do ministro Alexandre de Moraes de indicar um representante legal do X no Brasil, após fechamento da sede da empresa no país

O bilionário Elon Musk foi às redes sociais nesta quinta-feira (29/8) criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por sua atuação jurídica. Ele afirmou que o ministro é um "criminoso".

"De Moraes é um criminoso vestindo vestes de juiz como uma fantasia de Halloween", escreveu o dono do X, antigo Twitter.

De Moreaes is a criminal wearing judges robes like a Halloween costume ???? https://t.co/Wp0exL7wwv — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

A mensagem foi postada em resposta a uma publicação da empresa Starlink, também comandada por Musk, sobre a decisão do ministro de bloquear as finanças da empresa no Brasil. O post alega que a decisão de Moraes é inconstitucional e que é "infundada" a determinação "de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas contra X".

O ministro Alexandre de Moraes intimou Musk nessa quarta-feira (28/8) para que bilionário indicasse um representante legal no país em até 24h, sob pena de a rede social ser suspensa até que as decisões judiciais fossem atendidas e que as multas decorrentes do descumprimento tenham sido pagas.

Nas últimas semanas, Musk decidiu pelo encerramento da sede da empresa no Brasil após o ministro da Suprema Corte alegar que, caso a decisão de suspender contas de pessoas ligadas aos atos golpistas de 8 de janeiro não fossem atendidas, poderia acusar o representante legal no Brasil pelo crime de desobediência.