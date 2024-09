SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato e apresentador José Luiz Datena (PSDB) deixou o púlpito e foi para cima de Pablo Marçal (PRTB) durante o debate eleitoral neste domingo (1°), realizado por TV Gazeta e Canal MyNews.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Durante pergunta sobre educação, Marçal iniciou a fala atacando a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em seguida, Datena comentou o tema, mas se sentiu incomodado com Marçal gesticulando, fazendo um 'M' com as mãos, e falando para a câmera: "Faz o 'M'".





Marçal chamou Datena de "playboy" e multimilionário e ironizou o trabalho do apresentador na TV.





Ao ter direito de resposta, Datena disse que Marçal ligou para ele antes do debate da Band para fazer um acordo de ataque contra Ricardo Nunes e Guilherme Boulos (PSOL). "Não sabia o vagabundo, sem-vergonha e estelionatário de internet que você é", disse o tucano.





Marçal então desafiou Datena a ir até ele. O apresentador saiu do seu púlpito e foi até o candidato do PRTB e continuou a discussão, mas retornou ao seu posto após pedido da jornalista Denise Campos de Toledo, mediadora do debate.