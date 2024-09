O governador Romeu Zema (Novo) colocou os pés na estrada para apoiar candidatos a prefeito em cidades do interior na eleição municipal. No entanto, ele garante que tem evitado participar ativamente da campanha em cidades onde estão em lados opostos deputados da sua base aliada na Assembleia Legislativa.

“Eu tenho apoiado alguns candidatos (a prefeito), principalmente aqueles que pregam pela transparência, ética, boa gestão, o que me faz sentir confortável em dar apoio. Onde tem conflitos entre deputados da base (do governo na Assembleia), eu evito entrar e me manifestar”, afirmou Zema. O governador esteve em Montes Claros nesta sexta-feira (13/9) e declarou apoio ao candidato Guilherme Guimarães (União Brasil).

O governador afirmou que também “faz questão” de entrar na campanha municipal nas cidades para apoiar “candidatos viáveis” de perfil de direita contra concorrentes do campo da esquerda. “Onde temos um candidato viável de um lado e um candidato da esquerda do outro, faço questão de entrar porque sei que a receita do outro (da esquerda) é a receita do que vai errado, daquilo que já destruiu Minas Gerais no passado”, afirmou Zema.

Sola de sapato e pneu

Nesta sexta-feira, em Montes Claros, Zema participou de um almoço com o prefeito da cidade, Humberto Souto; e com o vice-prefeito e candidato a prefeito Guilherme Guimarães (União Brasil), juntamente com o deputado estadual Arlen Santiago (Avante) e o companheiro de chapa de Guilherme, Otávio Rocha (Progressistas).



O evento, realizado em um restaurante do município contou também com a participação de candidatos a vereador do Novo, com os quais Zema tirou fotos para a campanha eleitoral.

Após sentar à mesa com o prefeito Humberto Souto, Guilherme Guimarães e Otávio Rocha, o governador fez um rápido discurso, declarando apoio ao candidato da situação em Montes Claros, que tem o partido Novo em sua coligação. Na oportunidade, chefe do Executivo mineiro lembrou que a campanha política exerce muito empenho dos candidatos, que precisam andar muito.

“Sola de sapato e pneu são as coisas que fazem a diferença numa campanha politica”, afirmou Zema, que estava acompanhado apenas por uma assessora. Ele lembrou que na campanha eleitoral de 2018, quando conquistou seu primeiro mandato, viajou 60 mil quilômetros de carro, visitando 200 cidades do interior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Depois do almoço em Montes Claros, o governador Romeu Zema seguiu para Curvelo (região Central), onde fez uma vistoria nas instalações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu).