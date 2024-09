Pablo Marçal (PRTB) afirmou durante debate da Folha/UOL, na manhã desta segunda-feira (30/9), que sua candidatura só existe por conta de Guilherme Boulos (PSOL). Os dois trocaram diversas farpas durante o evento entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo.





Marçal disse que estava alertando os eleitores sobre o caráter de Boulos, voltando a relacionar o candidato com o uso de drogas. “Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público, que ele fala com muito prazer que faz (...); segundo lugar apoio à rachadinha, quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional; terceiro lugar, ele sempre defendeu batendo no peito a descriminalização de todas as drogas”, disse.





Ele ainda voltou a falar que Boulos usa drogas, dizendo que ele “defende essa ideologia”. Depois, revelou que só se candidatou por causa do candidato do PSOL. “O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 600 pessoas no gabinete. Ele não dá conta de ser esse Lulinha, paz e amor, ele vai mostrar as garras. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer nesse formato aí de ‘filho de marqueteiro’, não tem como”, acusou.





Boulos se defendeu das acusações, dizendo nunca ter usado cocaína e não fazer uso de drogas.





