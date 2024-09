Cidade Administrativa está com o expediente presencial suspenso desde maio

A primeira etapa das obras de reparo realizadas em elevadores dos prédios Minas e Gerais da Cidade Administrativa deverão ser concluídas ainda na primeira semana de outubro. A expectativa do governo estadual é que, até o final do mês, os equipamentos já possam ser utilizados pelos servidores.





Segundo o Governo de Minas, 12 equipamentos foram entregues na última segunda-feira (23/9) e, até sexta (4/10), outros 12 serão finalizados, terminando assim a primeira etapa das intervenções, que iniciaram em julho. As entregas seguem cronograma definido pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).





De acordo com o governo estadual, os elevadores estão ganhando um reforço estrutural nos pilares metálicos de fixação das guias dos contrapesos, trabalho que será feito nos 58 elevadores dos prédios. No mês de setembro, também foi iniciada a segunda etapa, com as obras de reparo em mais 18 equipamentos.





Nesta segunda etapa, os elevadores passarão por uma configuração e conferência elétrica, mecânica e de automação, além da limpeza das cabines e testes de segurança. Após essa etapa, será definido o cronograma de retomada do uso dos equipamentos, com divulgação pública, com estimativa de uso ainda em outubro.





O reparo nos 16 elevadores restantes, conforme o cronograma, está previsto para os meses de novembro e dezembro.





Conforme o governo, as obras vão custar R$ 2,5 milhões, valor custeado pela Codemge, empresa pública ligada ao governo de Minas Gerais. Já a execução fica a cargo da Alzata Engenharia.





Histórico





Os 58 elevadores dos prédios Minas e Gerais, que abrigam a sede do governo estadual, foram interditados no início de maio, por recomendação de laudos de órgãos de segurança e infraestrutura de suspensão do uso. Logo depois da interdição, foi publicado o Decreto Estadual nº 48.820/2024, que permite trabalho remoto (home office) excepcional para servidores que não precisam estar fisicamente presentes.





Aqueles que têm a necessidade de trabalhar no local foram transferidos para os andares inferiores (1º, 2º e 3º). Além disso, a Intendência da Cidade Administrativa criou um espaço de trabalho compartilhado no 2º andar do prédio Gerais, disponível mediante reserva diária.