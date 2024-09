Momentos antes do início do debate da Folha/UOL à Prefeitura de São Paulo, o marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, acusou o advogado de Pablo Marçal (PRTB), Tassio Renan, de rasgar a camisa de Nahuel Medina, após ele ter dado um soco no rosto de Lima durante do debate do Flow, na semana passada. Ele citou um vídeo divulgado por um portal de notícias que mostra Renan mexendo no colarinho de Medina após a agressão.





“O próprio advogado rasgou, vai perder a OAB, vou caçar esse cara. Ele não tem que fazer justiça?”, disse o marqueteiro. “E ele me acusou de ter rasgado a camisa dele, o que é mentira”, completou. Duda Lima falou a jornalistas na manhã desta segunda-feira (30/9), momentos após Pablo Marçal contar aos jornalistas que a confusão começou com Duda empurrando o celular de Medina.





“Eu não dei um tapa, eu afastei o celular dele. E com toda educação eu saí. E aí ele disse que foi eu que rasguei a camisa dele. Acabou de sair a imagem agora. O advogado rasgou a camisa do Medina para fazer uma prova falsa. Ele tá aqui, a imagem vazou. E agora eu tô de alma lavada porque acabou a farsa. Descobrimos a farsa. Eu tô de alma lavada porque ele estava mentindo. É isso que eu tinha pra dizer”, respondeu.











Duda Lima contou que pretende “tomar todas as providências legais” contra Medina e Marçal. “Como é que pode alguém desse jeito, dessa natureza, querer disputar a eleição? A pessoa é completamente desequilibrada, não tem equilíbrio, eu tenho certeza que foi premeditado. Gente, eu estava de boa, vocês viram as imagens, ele me pegou por trás, por aqui. Isso não vai demorar, não é isso que a gente quer numa eleição. Esse mundo que a gente está vivendo, eu estava lá, mas pode ser qualquer um de nós. Ele só queria causar..”, afirmou. .





O marqueteiro ainda falou sobre seu estado de saúde. Com o rosto muito inchado, ele disse que está com um problema no olho em que foi acertado. “Eu tive um descolamento do vítreo. Não foi a retina, foi o vítreo que descolou. E a retina está exposta. Mas está tudo bem, só está um pouco embaçado, eu estou enxergando bem, está em ordem”, garantiu.





Duda disse que não mais encontrou Medina. Ele finalizou a entrevista afirmando ter dó do videomaker de Marçal. “Na verdade, eu tenho dó do rapaz. Ele obedece a ordem. Eu tenho dó dele. Eu acho, eu tenho certeza que foi [algo premeditado]”, acusou.





